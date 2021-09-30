أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وشهدت اسعار البيع والشراء انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

