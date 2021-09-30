الحكم بالاعدام بحق المتهم الذي قام بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس، حكماً بالاعدام بحق المتهم الذي قام بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي.

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالاعدام بحق المتهم الذي قام بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي".

وفي وقت سابق، أقدم مسلحان مجهولان يركبان دراجة نارية، على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه جاسب الهليجي والد المحامي والناشط المختطف علي جاسب، وأردياه قتيلا وسط مدينة العمارة، ثم لاذا بالفرار.