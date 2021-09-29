الأعرجي يتوقع نسبة المشاركة بالانتخابات ويؤكد: ستتغير نتائج الكتل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، الأربعاء، أن الأحزاب السياسية تصادر الإرادة، وفيما توقع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بـ 40%، أكد أن نتائج جميع الكتل السياسية ستتغير.



وقال الأعرجي في حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه قناة السومرية، "لم ابتعد عن جمهوري ولا عن الواقع السياسي وقررت ان اكون مستقلاً"، مشدداً بالقول "تيقنت الاحزاب تصادر الارادة والكتل السياسية تعيش ازمة داخلية لأن الانتخابات اصبحت رغماً عنها".

وأضاف أن "30 نائباً مستقلاً سيكونون في الدورة المقبلة وكل الكتل السياسية ستتغير نتاجئها"، معتبراً أنه "لا توجد ثقة بين الجمهور العراقي والكتل السياسية".

وعن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال الأعرجي إن "نسبة المشاركة ستكون جيدة وحد ادنى 40 %"، مشيراً الى أن "هذه الانتخابات ستكون الافضل وهناك مشاركة ستكون من دول عدة".

وبشأن "السلاح المنفلت"، اعتبر الأعرجي أن "هناك شخصيات منفلتة وناس منفلتين"، لافتاً الى أن "الفصائل المسلحة سلاح ذو حدين اما تنظم او تكون عبئاً".

وحول فرصة الكاظمي في الولاية الثانية، قال الأعرجي إن "فرصته كبيرة"، مضيفاً "لو كان بيدي الامر لاعطيته فرصة ثانية".

وعن رأيه بالمؤتمر الذي عقد في أربيل للتطبيع مع اسرائيل، وصف الأعرجي المؤتمر بـ"الفقاعة الإعلامية ويراد منه جس ردود الشارع العراقي".

وأضاف أن "كل التأخر الذي حدث في العراق هو أداة من ادوات التطبيع"، كاشفاً أن "هناك مؤتمراً عقد في السعودية وشارك به رجال الدين من العراق".

واعتبر الأعرجي أن "البيانات لا تتناسب مع الحدث"، معتبراً أن "الخطوة العملية التي اتخذت هي من مجلس القضاء الاعلى".