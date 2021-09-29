دولة أوروبية تعلق استخدام لقاح بعد تسجيل حالة وفاة

وقال وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار إن "حدثا خطيرا" وقع في المركز الطبي بجامعة ليوبليانا، وعلى الإثر نصح الفريق الاستشاري للتطعيم التابع للمعهد الوطني للصحة العامة بتعليق اللقاح "حتى يتم توضيح الموقف".وأكد أن الوزارة ستتبنى هذه التوصية التي تقرر بموجبها "سحب هذا اللقاح مؤقتا من مراكز التطعيم".

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي شهدت فيه البلاد احتجاجات على إجراءات فيروس كورونا الصارمة، بما في ذلك استخدام تصاريح كوفيد-19، وخلال المظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على المرأة.

