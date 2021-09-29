الفتح: بيان مكتب المرجع الأعلى خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، أن بيان مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الذي صدر اليوم بشأن الانتخابات خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة.

وقال التحالف في بيان، إن "تحالف الفتح يعرب عن شكره وامتنانه وتقديره العالي للمرجع الأعلى الإمام السيستاني (دامت بركاته)على بيانه الواضح بشأن الانتخابات النيابية التي ستجري خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "نحترم كل ماجاء فيها من قناعات وثوابت ومخرجات؛ بل نعد بيان مكتب المرجع الأعلى بأنه خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة وفرصة تأريخية لأبناء الشعب العراقي الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأكفاء وأهل النزاهة والخبرة والتجربة". ودعا الفتح الشعب العراقي الى "التوجه في العاشر من هذا الشهر إلى الإدلاء بأصواتهم على ضوء مخرجات بيان الإمام لاعتقادنا أن تلك المخرجات الشرعية والوطنية والإسلامية هي الطريق الأرحب للعبور بالبلد إلى بر الأمان".

وكان مكتب السيد السيستاني، قد أصدر بياناً حث فيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة آخذ المواطنين العِبَر والدروس من التجارب الماضية وأن يعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد.