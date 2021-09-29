رئاسة الجمهورية تعلق على توجيهات المرجع السيستاني حول الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على التوجيهات الصادرة عن المرجع الاعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات.

وقال صالح في تغريدة له، إن "تلك التوجيهات هي موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الارادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة، من اجل اصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الاصلاح المنشود".



وكان السيد السيستاني، قد أصدر بياناً حث فيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة آخذ المواطنين العِبَر والدروس من التجارب الماضية وأن يعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد.

