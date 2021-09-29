القبض على متهم قام بسرقة أجهزة موبايل الزائرين (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة أجهزة موبايل الزائرين.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحمزة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة البصرة والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه خلال وقت النوم بسرقة 10 أجهزة موبايل من الزوار القادمين سيرا على الاقدام".

واضاف البيان انه "تم تصديق اقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة تمهيدا لاحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".