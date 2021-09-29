انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة كربلاء تكشف الحصيلة الإجمالية لخدماتها المُقدمة خلال زيارة الاربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الأربعين، التي بوشر العمل فيها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة، قد سجلت نجاحاً باهراً تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة ".وأضاف الموسوي، اأن "مُواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من إنتشارها كانت في مقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة، حيث عملنا جاهدين على زيادة وعي المُواطنين والزائرين من خلال التأكيد على (لبس الكمامات، النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون".

وتابع، "كما أطلقنا عملية مسح ميداني مُوسًع تمثل بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية بإستخدام تقنية الـ (pcr) ، بهدف الكشف والسيطرة على فيروس كُورونا المُستجد والحيلولة دون إنتشاره بينهم".



وبيَن الموسوي، إنه " بإنتهاء تطبيق خطة الطوارئ فانعدد مراجعي شعب الطوارئ والإستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (825 ، 387) مراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين إستقبلتهم المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (164، 911، 5) زائراً".

واشسار الى ان "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (587، 33) حالة"، مبينا أن "عدد العمليات بلغ (545) عملية، في حين إن عدد الولادات بلغت (674) ولادة".

ولفت الموسوي الى، ان "الملاكات المختبرية أجرت (37،136) فحصاً مختبرياً، و(8433) فحصاً بجهازي الأشعة السونار، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (1053) فحصاً ".

وختم بالقول إن "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ ( 2225 ) قنينة دم مختلفة الأصناف".

