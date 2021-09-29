طالبان توجه رسالة لأمريكا بشأن الطائرات المسيرة

بغداد - ياسين صفوان - حذرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.

وقالت طالبان في بيان على حسابها بموقع تويتر: "الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة، بدولة قطر".

وأضاف البيان:"”نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية.. من أجل تجنب أي عواقب سلبية".