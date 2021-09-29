عراقيان يفوزان بعضوية البرلمان الألماني

كذلك فاز العراقي قاسم طاهر صالح بمقعد عن قائمة حزب الخضر، وهو من مواليد 1993 ,ولد في مدينة زاخو في إقليم كردستان العراق والذي درس الهندسة.

وشهدت الخؤيطة السياسية لنتائج الانتخابات الألمانية فوز عدد آخر من العرب من سوريا والمغرب، حسب ما نقله موقع DW عربية.

