انت الان تتابع خبر عراقيان يفوزان بعضوية البرلمان الألماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فاز اثنان من أصول عراقية بانتخابات البرلمان الألماني، وهما ريم العبلي - رادوفان من مواليد 1990، رشحت نفسها عن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" ودرست العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة وتعمل منذ عام 2015.
كذلك فاز العراقي قاسم طاهر صالح بمقعد عن قائمة حزب الخضر، وهو من مواليد 1993 ,ولد في مدينة زاخو في إقليم كردستان العراق والذي درس الهندسة.
وشهدت الخؤيطة السياسية لنتائج الانتخابات الألمانية فوز عدد آخر من العرب من سوريا والمغرب، حسب ما نقله موقع DW عربية.
وشهدت الخؤيطة السياسية لنتائج الانتخابات الألمانية فوز عدد آخر من العرب من سوريا والمغرب، حسب ما نقله موقع DW عربية.