أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الاثنين الماضي.
وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.