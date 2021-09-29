بالصور.. حادث سير يودي بحياة طالبين وإصابة آخرين بجروح في كردستان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365،، أن "الحادث وقع في الساعة 7:30 من صباح اليوم مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أثنين آخرين بجروح".

وأضاف، أن "الحادث ناجم عن تصادم عجلتين أحداهما شاحنة حمل قلاب نوع (ڤالــڤـو) والأخرى حافلة صغيرة لنقل الركاب نوع "هایســيو".



وتشير المعلومات الواردة إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تقل طلاب مدرسة، والضحايا الذين سقطوا من ركابها، وفق البيان.