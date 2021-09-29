حبس فنان كويتي 5 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من عدم ذكر اسمه، إلا أن حسابات محلية أكدت أنه الممثل الكويتي علي كاكولي، قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية، 5 سنوات، في قضية تهريب المخدرات.

كما قضت المحكمة بتغريم الممثل 5 آلاف دينار كويتي (نحو 17 ألف دولار)، عن تهمة التعاطي، وبراءته من تهمة الاتجار، بحسب ما أوردت صحيفة الراي المحلية.

وكان المتهم الذي لم تورد الصحيفة اسمه قد مثُل أمام هيئة المحكمة في الجلسات السابقة بحضور لجنة دفاع مكونة من 11 محامياً، وأنكر الاتهامات المسندة إليه.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الخبر، بالقول عبر حسابها في (انستجرام): (لاحول ولا قوة الا بالله الله يعين اهله وأمه وابوه ان شاء بالاستئناف ينزل الحكم).