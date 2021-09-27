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وفد من الفيفا يصل إلى البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-27 | 23:07

وفد من الفيفا يصل إلى البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر

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وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الاثنين، إلى محافظة البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر عن العراق.

وقال الاتحاد العراقي في بيان، إن "وفداً من لجانِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (FIFA) وصل مساء اليوم إلى محافظة البصرة، وذلك للإطلاع على المنشآت والبنى التحتية من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية".

 

وأضاف أن "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، سيتواجد صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة البصرة، وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده الملاعب، وذلك بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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