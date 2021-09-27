الفياض: الحشد الشعبي له مساهمة خاصة في الزيارة الاربعينية

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، أن الحشد له مساهمة خاصة في الزيارة الاربعينية.

وقال الفياض في كلمة له من كربلاء، إن "الحشد الشعبي له مساهمة خاصة في الزيارة الاربعينية وساهم بتعزيز اجواء تأمين الزيارة المليونية بانتشار واسع ومنظم وعلى كافة الاصعدة".

وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تقدم الخدمات الامنية والاستخبارية والطبية واللوجستية والمساهمة في نقل الزائرين من المطارات واعادتهم".