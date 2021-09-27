الكاظمي يدعو 2.6 مليون عراقي لاستلام بطاقاتهم والتصويت للتغيير

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"الخليج 365" من لندن: قبل 13 يوما على موعد الانتخابات العراقية، دعا الكاظمي الاحد 2.6 مليون عراقي لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية الى الاسراع لاخذها وعدم اهدارالتغيير.. بينما كشفت المفوضية عن عدد العسكريين الذين يحق لهم الاقتراع.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم نداء الى مليونين و663 الفاً و675 مواطن لم يستلموا بعد بطاقاتهم الانتخابية خلال تغريدة على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" واطلعت عليها "ايلاف" قائلا "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير،

‏دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

‏أصواتكم مستقبل العراق"

وأضاف "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح".. وخاطبهم قائلا "‏لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة .. ‏معاً لمستقبل يليق بشعبنا".

وكان الكاظمي قال في تغريد مماثلة أمس "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح .. ‏لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة".

‏وجاء نداء الكاظمي هذا بعد ساعات من اعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم ان عدد البطاقات الانتخابية غير المستلمة لحد الان يبلغ مليونين و663 الفاً و675 بطاقة.. موضحة ان أكثر محافظة لم يتسلم ناخبوها بطاقاتهم هي نينوى بسبب التهجير والأحداث التي رافقت المحافظة بعد 2014 في اشارة الى احتلال تنظيم داعش لها آنذاك.

يشار الى ان مجموع عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من الشهر المقبل يبلغ 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم البلاد 8273 مركزا بواقع55041 محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية .

العسكريون المشاركون في الاقتراع

وكشفت مفوضية الانتخابات الاحد عن عدد العسكريين والنازحين والسجناء الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص الذي سيجري في الثامن من الشهر المقبل قبل 48 ساعة من الاقتراع العام.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء تابعته "ايلاف" ان المفوضية نسقت مع وزارة الهجرة لاحصاء مواقع تواجد النازحين ومخيماتهم وتم تشكيل لجنة فنية من قبل المفوضية برئاسة القاضي فياض ياسين لحصر اعداد الناخبين من النازحين المتواجدين في تلك المخيمات .



واوضحت ان اللجنة الفنية سجلت بيانات النازحين وتم تحديثها ووزعت لهم بطاقات بايومترية ليبلغ عددهم 120 الفا و 126 ناخبا سيصوتون في 309 محطات اقتراع خلال يوم التصويت الخاص .

وأشارت الى ان عدد العسكريين وعناصـر القوات الامنية المشاركين في التصويت الخاص يبلغ مليونا و 76 الف ناخب سيصوتون في الفين و 584 محطة اقتراع ". وقالت ان "عدد نزلاء السجون الذين يحق مشاركتهم في الاقتراع الخاص يتجاوز 600 نزيل من المحكومين دون خمس سنوات فتحت لهم 7 محطات اقتراع .

وعن استثناء بعض النزلاء المودعين في السجون من المشاركة في التصويت الخاص اكدت الغلاي "ان النزلاء المحكوميـن دون خمس سنوات يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص وعبر البطاقة البايومترية حصرا بحسب قانون الانتخابات الجديد".

واضافت ان " نتائج التصويت الخاص ستحتسب في يوم الاقتراع نفسه ولكن سيعلن عنها مع نتائج التصويت العام بعد 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية المقررة في العاشر من الشهر المقبل .. مؤكدة ان جميع المشمولين بالتصويت الخاص حدثوا بياناتهم الانتخابية ولديهم بطاقات بايومترية جديدة سيصوتون بها حصرا.

‎ يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتولى حوالي 500 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.