إيران تعلن اتخاذ إجراءات لتسهيل عودة زوار الأربعينية

بغداد - ياسين صفوان - قال مساعد قائد القوة البرية الايرانية، الاثنين، إن الجيش قام بالتمهيدات اللازمة في منفذي شلامجة وجذابة الحدوديين لعودة الزوار بعد الانتهاء من المشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية.

محمد يوسف

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