حزب الله يدين مؤتمر التطبيع ويشيد بالإجراءات القضائية العراقية

وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يدين مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل ، ويرى فيه محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها".

واضاف انه "يحيي المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو، ويشيد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط"، منوها "الى ثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

