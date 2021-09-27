مفوضية الانتخابات تعلن إلغاء المصادقة على مرشح وحجب أصواته

وجاء في بيان للمفوضية، أنه "تقرر الغاء المصادقة على المرشح (شعلان عبد الجبار علي) عن الدائرة الانتخابية الاولى محافظة صلاح الدين وحجب أصواته يوم الاقتراع".

وعزت ذلك الى "مخالفته نظام الحملات الانتخابية الذي حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام".



وأدناه نص بيان المفوضية..