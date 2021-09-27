انت الان تتابع خبر زيارة الاربعين والانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كربلاء المقدسة تكتظ بملايين الزائرين، والكاظمي يعد الاربعينية أبرز احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان.
= عمليات الرصافة تعلن نجاح خطة الزيارة الأمنية في العاصمة, والنقل تستنفر كافة اسطولها وتبدأ بالتفويج العكسي.
= رفض سياسي للتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة المقبلة, وترجيحات بتزوير الاقتراع بسبب السلاح المنفلت.
= بغداد تمنح شركات اردنية مشروعين بملايين الدولارات, وعمان تؤكد انعكاساتهما على اقتصاد البلدين.
= رفض سياسي للتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة المقبلة, وترجيحات بتزوير الاقتراع بسبب السلاح المنفلت.
= بغداد تمنح شركات اردنية مشروعين بملايين الدولارات, وعمان تؤكد انعكاساتهما على اقتصاد البلدين.