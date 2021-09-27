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زيارة الاربعين والانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - كربلاء المقدسة تكتظ بملايين الزائرين، والكاظمي يعد الاربعينية أبرز احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان.
= عمليات الرصافة تعلن نجاح خطة الزيارة الأمنية في العاصمة, والنقل تستنفر كافة اسطولها وتبدأ بالتفويج العكسي.

= رفض سياسي للتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة المقبلة, وترجيحات بتزوير الاقتراع بسبب السلاح المنفلت.


= بغداد تمنح شركات اردنية مشروعين بملايين الدولارات, وعمان تؤكد انعكاساتهما على اقتصاد البلدين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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