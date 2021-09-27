الخارجيّة العراقية ترسل وفدا قنصليّا إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجيّة، اليوم الاثنين، ارسال وفد قنصليّ إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة.

المُتحدث باسم الخارجيَّة أحمد الصحّاف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الخارجيّة تستجيبُ لمناشداتِ عددٍ من المهاجرين العراقيين، وسفارة جمهورية العراق في بولندا ترسلُ وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا".



واشار الى ان الاجراء ياتي "لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة".

