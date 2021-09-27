انت الان تتابع خبر الكشف عن موقف ميسي من المشاركة مع سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعانى ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون، وأبعدته عن المباراة الأخيرة ضد ميتز، لكنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، أمس الأحد، برفقة زميله ماركو فيراتي.

ووفقا للصحيفة، فإن ركبة ميسي استجابت بشكل جيد لبرنامج التعافي، لذا فإن النجم الأرجنتيني سوف يشارك أساسيا ضد سيتي في دوري الأبطال.



وأشارت إلى أن مباراة مانشستر سيتي ستكون لحظة مهمة لميسي هذا الموسم، لأن اللاعب الأرجنتيني لم يظهِر بعد أفضل نسخة له، ويحتاج لإثبات ذلك في مواجهة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

بينما أشارت صحيفة ”آس“، أنه لا يزال من غير المضمون أن يكون ميسي جاهزا للمباراة، ولن يتم اتخاذ القرار النهائي حتى اللحظة الأخيرة؛ نظرا لأن لاعب برشلونة السابق لا يزال بحاجة إلى الخضوع لعدة اختبارات.

ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ رحيله المفاجئ عن برشلونة، وحتى الآن لم يسجل أي هدف.



يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد 3 نقاط، أما باريس سان جيرمان فإنه يأتي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

وسيحاول الفريق الباريسي الثأر من السيتي الذي أطاح به من النسخة الماضية من الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر المباراة النهائية على يد مواطنه تشيلسي.