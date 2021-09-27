لليوم الثالث على التوالي.. اصابات كورونا تواصل الارتفاع في روسيا

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة اليوم بلغت 22236 إصابة و779 وفاة مقابل 22498 إصابة و805 وفيات في اليوم السابق.

بذلك ارتفع إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و443149، منها 204679 حالة وفاة.



وتماثل 13513 مريضا بكوفيد-19 للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و618117 شخصا.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في حالات كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 3378 إصابة و61 وفاة مقابل 3275 إصابة و59 وفاة أمس، بينما زادت الأرقام في مقاطعة موسكو من 1215 إصابة و9 وفيات أمس إلى 1330 إصابة و10 وفيات اليوم.

في المقابل، سجلت مدينة بطرسبورغ تراجعا في المؤشرات الوبائية، من 2055 إصابة و56 وفاة أمس، إلى 1527 إصابة و55 وفاة في إحصائية اليوم.

