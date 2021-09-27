دائرة الأحوال المدنية تحدد موعد تسليم 'البطاقات الوطنية' للمواطنين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، موعد لتسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي وجه بأن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 ايلول 2021 موعدا لتسليم البطاقات الوطنية المطبوعة للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للمدة المحددة من 1- حزيران ولغاية 1-8 ، من اجل تقليل الزخم الحاصل على دوائر البطاقة الموحدة".



ودعت المديرية المواطنين الى "ان يكون موعد حضورهم يوم الأربعاء لاستلام البطاقات المطبوعة طيلة مدة الدوام الرسمي من 8 صباحا حتى نهاية الدوام الرسمي، إضافة إلى نهاية الدوام المسائي وذلك لتوزيع أكبر عدد ممكن منها".