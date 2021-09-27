انت الان تتابع خبر بالفيديو: غضب واستنكار واستهجان... والسبب مؤتمر السلام والاسترداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من اعتراض اربيل على مؤتمر يدعو للتطبيع الا ان سياق هكذا مؤتمرات لا يخلو من تنظيم داخلي وخارجي لاسيما ان التوقيت المتزامن مع العد التنازلي لموعد الانتخابات يشير الى ان هنالك من يحاول خلط الاوراق بدوافع تمهد لاثارة الفوضى من جهة وهكذا افكار مستقبلا بحسب مراقبين.

بالون اختبار لا كثر اطلقته بعض القوى السياسية برعاية شخصيات عشائرية لم تفلح بمساعيها في ظل رفض قاطع وضع المطبلين للتطبيع امام مواجهة القضاء عبرة لغيرهم وفقا لمتابعين.