دخل في غيبوبة منذ 16 عاما.. فيديو جديد لـ 'الامير السعودي النائم'

وعلقت الأميرة ريما، شقيقة الأمير والملياردير الوليد بن طلال، على الفيديو الذي نشرته، فجر اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بعبارة: "حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك".

وفي المقطع الجديد يظهر الأمير الوليد بن خالد، وعليه غطاء أخضر اللون، مكتوب عليه "الوطن في قلوبنا".