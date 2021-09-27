الدفاع المدني تعالج تسربا لغاز الكلور داخل مشروع ماء صناعي في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، معالجة تسرب لغاز الكلور داخل مشروع ماء صناعي في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها في مركز الشطرة عالجت تسربا لغاز الكلور من اسطوانة كبيرة داخل مشروع ماء صناعي في منطقة البدعة بقضاء الشطرة خلال وقت قياسي قصير".

وتابعت بأن "السيطرة على التسرب جاءت بعد احكام قفل الاسطوانة ورفعها من مكان الخطر ومن ثم غمرها في حوض الماء دون تسجيل أي حالة تسمم تذكر".

