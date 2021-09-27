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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة يونانية

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الاثنين، بأن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين وعلى بعد نحو 20 كيلومترا عن المركز الإداري للجزيرة مدينة كاندية (إيراكليو).

وقال معهد أثينا للجيوديناميك في وقت لاحق هذا الصباح إن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع مركزه على عمق 10 كيلومترات.


وتحدثت تقارير أولية عن انهيار عدد من المباني، فيما لم ترد على الفور معلومات عن إصابات أو ضحايا جراء الزلزال.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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