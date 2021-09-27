زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة يونانية

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين وعلى بعد نحو 20 كيلومترا عن المركز الإداري للجزيرة مدينة كاندية (إيراكليو).

وقال معهد أثينا للجيوديناميك في وقت لاحق هذا الصباح إن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع مركزه على عمق 10 كيلومترات.



وتحدثت تقارير أولية عن انهيار عدد من المباني، فيما لم ترد على الفور معلومات عن إصابات أو ضحايا جراء الزلزال.