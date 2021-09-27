الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في محال الصيرفة والاسواق.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الاحد 147.250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا