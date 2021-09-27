مصر تفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، انه بصدد افتتاح أضخم محطة معالجة مياه صرف على مستوى العالم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوى العالم بتكلفة نحو 20 مليار جنيه".



وأضاف راضي أن "الطاقة الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان (دونم)، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

