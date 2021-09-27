انت الان تتابع خبر ريال مدريد بصدد تحصين نجمه فينيسيوس جونيور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الفريق الباريسي قد طالب بالتعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في إطار صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سعى ريال مدريد لضمه في الميركاتو الماضي دون جدوى.

ورغم كون الشرط الجزائي الحالي في عقد فينيسيوس جونيور يصل إلى 700 مليون يورو، وأن عقده مستمر حتى صيف 2025، فإن راتبه الضعيف دفع إدارة ريال مدريد للتفكير في مكافأة تألقه هذا الموسم والتأكيد على مراهنتها عليه في المستقبل.



ويرغب ريال مدريد في زيادة راتب فينيسيوس جونيور ليصبح أقرب للرواتب الكبيرة في الفريق، وهو ما يحصنه من أطماع باريس سان جيرمان.

كما أن رفع الشرط الجزائي لمليار يورو يضع النجم البرازيلي الشاب ضمن نجوم ريال مدريد الكبار الذين يتوفرون على شرط جزائي مماثل.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد تعتقد أن باريس سان جيرمان أصبح في حالة جنون بعدما اقترب ريال مدريد من خطف مبابي ويفكر في طريقة لرد الدين للفريق الإسباني ويستهدف فينيسيوس جونيور خصوصا ليكون بديلا لنجمه الفرنسي حال الفشل في تجديد عقده وتوقيعه مجانا لريال مدريد.



ودفع ريال مدريد 45 مليون يورو لفلامينغو البرازيلي لضم فينيسيوس جونيور في صيف 2017 متفوقا على منافسه برشلونة الذي حاول ضم اللاعب لكنه اقترح مبلغ 25 مليون يورو فقط.

وانتظر ريال مدريد سنة كاملة حتى صيف 2018 ليستفيد من خدمات نجمه لكونه لم يكن قد بلغ 18 عاما وشارك في المواسم السابقة في 126 لقاء سجل خلالها 20 هدفا ومنح 6 تمريرات حاسمة.

وشارك فينيسيوس جونيور برفقة المنتخب البرازيلي الأول في 6 لقاءات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

