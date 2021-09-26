انت الان تتابع خبر التعليم تعلن قراراً يخص الطلبة غير المسجلين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن قرار يخص الطلبة المقبولين غير المسجلين للسنة الدراسية 2020-2021.
وقالت الوزارة في بيان، إننها "تعلن للطلبة المقبولين في المعاهد والكليات والجامعات كافة للسنة الدراسية 2020-2021 الذين لم يسجلوا أو يستكملوا اجراءات التسجيل الموافقة على إعادة تسجيلهم وحسب قنوات القبول المركزي".
وأكدت الوزارة أن "إعادة تسجيل الطلبة مشروطة بعدم التحاقهم بإحدى دراسات التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسات الأهلية أو المسائية أو كليتي الإمام الكاظم عليه السلام أو الإمام الأعظم رحمه الله".
وأكدت الوزارة أن "إعادة تسجيل الطلبة مشروطة بعدم التحاقهم بإحدى دراسات التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسات الأهلية أو المسائية أو كليتي الإمام الكاظم عليه السلام أو الإمام الأعظم رحمه الله".
وحددت الوزارة "نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/11/1 آخر موعد لقبول طلبات إعادة التسجيل".