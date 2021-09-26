انت الان تتابع خبر البنك المركزي يعلن الإصدار الأول لسندات 'بناء' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن طرح الإصدارية الأولى من سندات "بناء" من فئتي (500,000) دينار ، و(1,000,000) دينار .