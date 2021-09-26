طهران: مراسم الأربعين واجهت قيوداً من جانب العراق لهذا السبب

وقال العميد محمد شرفي بحسب وكالة أنباء "فارس"، إنه "على عكس السنوات السابقة، واجهت مراسم الأربعين قيوداً من جانب العراق هذا العام بسبب تفشي مرض كورونا".

وأضاف انه "مع تحديد منفذ مهران الحدودي لعودة زوار الاربعين الحسيني إلى البلاد، سيتم فتح بوابات العودة لمحطة الشهيد سليماني الحدودية رسميا اعتبارا من يوم الاثنين المصادق مع ذكرى الأربعين حسيني".



وكان المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية في إيران اميد كوثري أعلن اليوم الأحد، أن أكثر من 52 ألف زائر ايراني توجهوا الى العراق لغاية الان للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع).