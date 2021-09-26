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مؤتمر التطبيع والانتخابات وزيارة الاربعين في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع،، وشيوخ العشائر تطالب بمحاسبة المجتمعين بتهمة الخيانة العظمى.
= الكاظمي يحث على الاسراع باستحصال بطاقة الاقتراع.. ويخاطب الناخبين.. لا تهدروا اصواتكم.

= زيارة الاربعينية تبلغ ذروتها.. الملايين تواصل السير نحو كربلاء،، ووافدون اجانب يشاركون بخدمة الزائرين.


= مفاوضات جديدة مع تركيا لتحديد نسب الحصص المائية،، وبغداد تدعو طهران لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بشط العرب.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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