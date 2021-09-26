انت الان تتابع خبر مؤتمر التطبيع والانتخابات وزيارة الاربعين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع،، وشيوخ العشائر تطالب بمحاسبة المجتمعين بتهمة الخيانة العظمى.
= الكاظمي يحث على الاسراع باستحصال بطاقة الاقتراع.. ويخاطب الناخبين.. لا تهدروا اصواتكم.
= زيارة الاربعينية تبلغ ذروتها.. الملايين تواصل السير نحو كربلاء،، ووافدون اجانب يشاركون بخدمة الزائرين.
= مفاوضات جديدة مع تركيا لتحديد نسب الحصص المائية،، وبغداد تدعو طهران لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بشط العرب.
= زيارة الاربعينية تبلغ ذروتها.. الملايين تواصل السير نحو كربلاء،، ووافدون اجانب يشاركون بخدمة الزائرين.
= مفاوضات جديدة مع تركيا لتحديد نسب الحصص المائية،، وبغداد تدعو طهران لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بشط العرب.