= مفاوضات جديدة مع تركيا لتحديد نسب الحصص المائية،، وبغداد تدعو طهران لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بشط العرب.

= زيارة الاربعينية تبلغ ذروتها.. الملايين تواصل السير نحو كربلاء،، ووافدون اجانب يشاركون بخدمة الزائرين.

= الكاظمي يحث على الاسراع باستحصال بطاقة الاقتراع.. ويخاطب الناخبين.. لا تهدروا اصواتكم.

بغداد - ياسين صفوان - مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع،، وشيوخ العشائر تطالب بمحاسبة المجتمعين بتهمة الخيانة العظمى.

انت الان تتابع خبر مؤتمر التطبيع والانتخابات وزيارة الاربعين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.