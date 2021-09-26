مقتل مدني نتيجة مشاجرة والعثور على جثة مجهولة عليها آثار تعذيب في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مدنيا قتل نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البياء ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وفي سياق اخر، قال المصدر، أنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى القديم"، مبينا أن "الجثة بدت عليها اثار تعذيب".

