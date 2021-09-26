انت الان تتابع خبر مقتل مدني نتيجة مشاجرة والعثور على جثة مجهولة عليها آثار تعذيب في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل مدني نتيجة مشاجرة والعثور على جثة مجهولة عليها آثار تعذيب في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مدنيا قتل نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البياء ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".
وفي سياق اخر، قال المصدر، أنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى القديم"، مبينا أن "الجثة بدت عليها اثار تعذيب".
وفي سياق اخر، قال المصدر، أنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى القديم"، مبينا أن "الجثة بدت عليها اثار تعذيب".