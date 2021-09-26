جندي عراقي يحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - نال لاعب نادي الجيش الرياضي الملاكم الدولي رئيس عرفاء حيدر عبد الرضا وحيد، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين موسكو 2021، ضمن منافسات (69) كغم للملاكمة العسكرية بعد تغلبه على الملاكمين الكيني واليمني.

قالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لاعب نادي الجيش الرياضي الملاكم الدولي رئيس عرفاء حيدر عبد الرضا وحيد، نال الميدالية البرونزية في بطولة العالم للعسكريين موسكو 2021، ضمن منافسات (69) كغم للملاكمة العسكرية بعد تغلبه على الملاكمين الكيني واليمني وقد حصل على المركز الثالث بعد خسارته أمام صاحب الذهبية الملاكم الروسي".

واضاف البيان، ان "هذا الإنجاز يأتي ليضاف الى الإنجازات التي تحققها فرقنا العسكرية خلال مشاركتها في المحافل الدولية".