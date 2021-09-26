النجف.. توزيع منشورات مسيئة للمراجع والشرطة تعتقل صاحبها (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على احد العناصر اثناء قيامه بتوزيع منشورات ذات افكار متطرفة واثنين آخرين بتهمة السرقة في النجف الاشرف .

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضمن خطة تأمين الحماية للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين في محافظة النجف الأشرف أثناء قيامه بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الإساءة إلى المراجع، تمت عملية إلقاء القبض من خلال اخبار الزائرين بوجود شخص يقوم بتوزيع هذه المنشورات".

واضاف البيان، ان مفرزة من اللواء ذاته ألقت القبض على اثنين من المتهمين بسرقة الهواتف النقالة للزوار في ناحية "الحيدرية" من خلال احد فلاتر تفتيش اللواء في المحافظة، عملية إلقاء القبض تمت أثناء الممارسات الأمنية لتأمين الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة".

وتابع، انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب والاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".