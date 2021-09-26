بشرى سارة لملاكات صحة ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، صرف جميع المستحقات المالية من الفروقات والعلاوات والترقيات من تاريخ ١/١ /٢٠٢١ لغاية ٣١/٨/٢٠٢١.

