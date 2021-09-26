انت الان تتابع خبر بشرى سارة لملاكات صحة ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، صرف جميع المستحقات المالية من الفروقات والعلاوات والترقيات من تاريخ ١/١ /٢٠٢١ لغاية ٣١/٨/٢٠٢١.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد عمل دؤؤب ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام صحة ديالى علي حسين علوان التميمي بخصوص جميع المستحقات المالية للملاكات الصحية والإدارية، يزف الاخير البشرى لكافة ملاكات صحة ديالى ويؤكد على صرف جميع المستحقات المالية من الفروقات والعلاوات والترقيات من تاريخ ١/١ /٢٠٢١ لغاية ٣١/٨/٢٠٢١".