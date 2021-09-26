أزمة جديدة بين مبابي ونيمار (فيديو)

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه 2-0 في الدوري الفرنسي، مساء السبت، ليحقق فوزه الثامن على التوالي والعلامة الكاملة بعد مرور 8 جولات، معززا مركزه الأول بفارق 10 نقاط عن مطارديه نيس وأولمبيك مارسيليا، اللذين لديهما لقاءات مؤجلة.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اللقاء بسبب الإصابة، واعتمد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، على خط هجوم مكون من البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا، لكن هدفي اللقاء سجلهما السنغالي إدريسا غاي في الدقيقة الـ 14 والألماني جوليان داكسلير في الدقيقة الـ 88.

وغادر مبابي اللقاء في الدقيقة الـ 88 ودخل مكانه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فيما دخل الألماني جوليان داكسلير مكان الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

ومباشرة بعد مشاركته تلقى الألماني داكسلير تمريرة حاسمة من البرازيلي نيمار سجل منها الهدف الثاني، لكن الفرنسي كيليان مبابي لم يكن سعيدا بالهدف وكان يتحدث مع زميله السنغالي إدريسا غاي في دكة البدلاء.

وبحسب فيديو تم تداوله لمبابي فقد ظهر وهو يشتكي لزميله السنغالي من نيمار بكونه لا يمرر له الكرة حين يكون في موقف للتسجيل كما فعل مع الألماني داكسلير، قائلا: ”عندما أكون أنا هناك، لا يمرر لي الكرة (يقصد نيمار)“.

وأشارت إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية إلى أن العلاقة بين نيمار ومبابي داخل الملعب لم تكن مثل المواسم الماضية، بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، وعلاقته الجيدة مع نيمار، وهو ما حوله لنجم ثالث في الفريق خلفهما.