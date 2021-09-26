انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الأحد، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.
فيما سجلت البورصة صباح أمس السبت 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.