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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الأحد، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة صباح أمس السبت 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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