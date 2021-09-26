ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة صباح أمس السبت 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وشهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

