الدفاع المدني تعلن إخماد حريق كبير في ميسان (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق كبير في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بمشاركة 10 فرق اطفاء سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية صعبة الاخماد مشيد من الواح "الچينكو" في منطقة حي المصطفى طريق بغداد ميسان".



وأضافت أن "فرق الاطفاء طوقت النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".