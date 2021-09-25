الحلبوسي: للعراق موقف ثابت من القضية الفلسطينية.. نرفض التطبيع

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موقف العراق التاريخي من القضية الفلسطينية، فيما طالب برد صارم لإخراس الأصوات المطالبة بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "للعراق موقف تاريخي ثابت من القضية الفلسطينية، وان موقفنا الرافض لما يسمى (التطبيع) مع الكيان الصهيوني لن يتغير باجتماع ثلة من الأفاقين المأجورين، الذين حاولوا عبثاً تشويه موقف العراق الحازم والحاسم والمشرف من القضية الفلسطينية".



وأضاف، :لذلك يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة؛ لإخراس هذه الأصوات النشاز، ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية وقضايا الأمة العادلة".

