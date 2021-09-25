تراجع كبير بإصابات ووفيات كورونا اليومية في كردستان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المختبرات سجلت 360 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 325432".

وأشارت إلى "اكتساب 1002 مرضى الشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 291882".

وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 11 مصابا بالجائحة ليكون عدد حالات الوفيات منذ تفشي الفيروس 5795.