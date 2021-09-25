السامرائي يعلق على مؤتمر التطبيع: تربينا على حمل راية قضية فلسطين..تبا لكل مطبع

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، اليوم السبت، على مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "الشرف لا يجزأ والقضية لن تموت، وما ضاع حق وراءه مطالب".

وتابع، "تربينا على حمل راية قضيتنا الاولى فلسطين فتبا لكل مطبع ذليل، ومحافظاتنا يمثلها رجالها الشرفاء وأعينها".



واردف السامرائي، "نرفض رفضا قاطعا كل محاولات التطبيع الفاشلة ونؤكد موقفنا الثابت والمصيري في الدفاع عن شرف الامة وقضيتها الاولى".