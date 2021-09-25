النصر بشأن مؤتمر اربيل: تمرداً على الدستور والقوانين والقيم العراقية

بغداد - ياسين صفوان - استنكر ائتلاف النصر، اليوم السبت، المؤتمر الذي عقد في أربيل وشهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لائتلاف النصر، ورد للسومرية نيوز، أنه "يدين جميع دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويرى في الأنشطة السياسية والمجتمعية الأخيرة مساساً بثوابت الشعب العراقي ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتمرداً على الدستور والقوانين والقيم العراقية".

ودعا الائتلاف القوى السياسية والرموز المجتمعية لـ "بيان موقفها من تصاعد دعوات التطبيع، ويدعو الشعب لمحاصرة ورفض أي دعوة تجر العراق إلى هذا المنزلق الخطير".