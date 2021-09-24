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رسالة هامة من الكاظمي للعراقيين بشأن الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رسالة هامة للعراقيين بشأن الانتخابات.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "لم يتبق أمام شعبنا سوى أيام قليلة؛ ليرسم بنفسه مستقبله بمشاركة واسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح".

 

وفي رسالة الى العراقيين، اضاف، "لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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