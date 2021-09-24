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شركة 'واتساب' تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها

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بغداد - ياسين صفوان - تدرس شركة "واتساب" للتراسل الاجتماعي فكرة تشغيل ميزة استرداد النقود لمستخدميه.

وذكرت بوابة "WABetaInfo" أن الشركة الأمريكية للمراسلات تخطط لاسترداد نسبة من المدفوعات للمستخدمين يصل إلى نحو 10% من كل عملية دفع.

 

وظهرت ميزة الدفع Cashback عند شركة WhatsApp في التطبيق خلال الفترة الأخيرة على سبيل التجربة المغلقة.

 

وكانت تظهر رسالة خاصة "احصل على استرداد نقدي على الدفعة التالية من خلال النقر عليه"، حيث يدخل المستخدم تلقائيًا إلى برنامج الاسترداد.

 

ويتم اختبار الميزة فقط في الهند، حيث تعمل شركة WhatsApp بنشاط على الترويج لخدمة تحويل الأموال الخاصة بها.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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