موندو ديبورتيفو: تشافي يقترب من خلافة كومان في تدريب برشلونة

كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم الجمعة، أن تشافي هرنانديز، قائد برشلونة السابق المدرب الحالي لفريق السد القطري، قد يخلف المدير الفني الحالي رونالد كومان في تدريب الفريق الكتالوني.

وقالت الصحيفة، المقربة من نادي برشلونة، إن تراجع النتائج والأداء قد يعجل برحيل كومان، الذي تعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا ستمنح الفرصة لكومان مرة أخرى لقيادة الفريق أمام ليفانتي في الجولة المقبلة من الليغا الأحد المقبل، لكن هناك توقعات بأنها ستكون الأخيرة له على رأس القيادة الفنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشافي من أنصار طريقة لعب 4-3-3 التي طالما تميز بها البارسا، مشيرة إلى أن لابورتا سيطلب من الجماهير الصبر على المشروع الجديد للاعب السابق، الذي يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن كان لاعبا في صفوف الفريق وقاده للعديد من الألقاب.

ويرتبط تشافي حاليا مع نادي السد القطري بعقد حتى عام 2023، لكن لن تكون هناك عراقيل حال عودته إلى فريقه السابق.

ويمر برشلونة حاليا بفترة من التراجع حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث بالدوري الإسباني، كما أنه مني بخسارة ثقيلة بثلاثة أهداف على ملعبه (كامب نو) أمام بايرن ميونيخ الألماني في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقاد رونالد كومان، فريق برشلونة للتتويج بكأس إسبانيا الموسم الماضي، وحصد المركز الثالث بجدول الدوري وخرج مبكرا من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.