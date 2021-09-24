في تطور مفاجئ.. دورتموند يبدأ البحث عن بديل لهالاند

ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام بالغ من جانب عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها ريال مدريد ليفربول ، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبحسب موقع "caughtoffside"، فإن دورتموند يخطط للتحرك نحو الإيطالي فيديريكو كييزا، مهاجم يوفنتوس، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي النرويجي.



يأتي ذلك في ظل ارتباط كييزا ببعض كبار القارة العجوز، أمثال بايرن ميونخ، الذي أفادت تقارير بمراقبته للدولي الإيطالي.

ويعد كييزا أحد أبرز لاعبي اليوفي في آخر موسمين، فضلا عن كونه أحد الأضلاع الرئيسية لمنتخب إيطاليا المتوج بطلا ليورو 2020.

