الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

في تطور مفاجئ.. دورتموند يبدأ البحث عن بديل لهالاند

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في تطور مفاجئ.. دورتموند يبدأ البحث عن بديل لهالاند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-24 | 13:22

في تطور مفاجئ.. دورتموند يبدأ البحث عن بديل لهالاند

612 مشاهدة

بدأت إدارة نادي بوروسيا دورتموند، عملية البحث عن بديل للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، المتوقع رحيله عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم.
ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام بالغ من جانب عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها ، ، ، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبحسب موقع "caughtoffside"، فإن دورتموند يخطط للتحرك نحو الإيطالي فيديريكو كييزا، مهاجم يوفنتوس، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي النرويجي.


يأتي ذلك في ظل ارتباط كييزا ببعض كبار القارة العجوز، أمثال بايرن ميونخ، الذي أفادت تقارير بمراقبته للدولي الإيطالي.

ويعد كييزا أحد أبرز لاعبي اليوفي في آخر موسمين، فضلا عن كونه أحد الأضلاع الرئيسية لمنتخب إيطاليا المتوج بطلا ليورو 2020.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا